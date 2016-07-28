У Житомирській області затримали жінку, яка налагодила канал постачання метадону

У Житомирській області поліція затримала жінку, яка налагодила канал постачання синтетичного наркотику - метадону в регіон.

Як повідомили УНІАН у прес-групі СБУ в області, правоохоронці встановили, що організатори наркобізнесу, жителі Запоріжжя, отримували метадон з-за кордону і ховали його в брусках мила. Через одну із служб поштової доставки вони переправляли наркотик дилерам в інші регіони України.

В Житомирі товар отримувала місцева мешканка і збувала місцевим наркозалежним. Скільки саме було реалізовано метадону, зараз встановлює слідство. Серед її клієнтів були і ув'язнені однієї з колоній. Перевіряється інформація про причетність до передачі метадону працівників пенітенціарної служби.

Співробітники СБУ затримали наркодилера 26 липня після отримання посилки з метадоном, вартість якої зараз встановлює експертиза.

У Запоріжжі правоохоронці на цьому тижні також затримали двох організаторів цього наркобізнесу, спільників житомирянки. Під час обшуку за місцем їх проживання було виявлено обладнання для фасування метадону і підготовлені бруски мила.

Читайте такожНаркотики впливають на моральні судження людейЯк розповіли УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, житомирянці сьогодні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), що передбачає покарання позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Проти організаторів наркобізнесу тривають відповідні процесуальні дії.

Триває досудове розслідування.