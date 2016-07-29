У Харкові виявили підпільний цех, де виготовляли фальсифіковану розчинну каву

09:17, 29 липня 2016
Новини регіонів
947

Організоване незаконне виготовлення та подальший продаж розчинної кави, якість якої не відповідає стандартам.

У Харкові правоохоронці припинили роботу підпільного цеху з виготовлення фальсифікованої кави / Фото: belgusto.com.ua

У Харкові правоохоронці припинили роботу підпільного цеху з виготовлення фальсифікованої кави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Артура Оганнісяна, цех виявили працівники прокуратури, податкової та оперативники Управління внутрішньої безпеки Головного управління Нацполіції в області.

За даними Оганнісяна, встановлено, що групою осіб організовано незаконне виготовлення та подальший продаж розчинної кави, якість якої не відповідає стандартам, що заявлені справжніми компаніями-виробниками. За попередніми даними, підпільники ухилилися від сплати податків на суму понад 3 млн грн.

Читайте такожУ Дніпропетровській області ліквідовано цех з переробки недоброякісного сируВилучено обладнання для фасування кави, упаковки з логотипами відомих брендів та контрафактну продукцію. Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 212 КК України).

На даний час тривають першочергові слідчі дії. Перевіряється наявна інформація щодо причетності до вказаної незаконної діяльності діючого працівника патрульної поліції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter