У Харкові виявили підпільний цех, де виготовляли фальсифіковану розчинну каву

У Харкові правоохоронці припинили роботу підпільного цеху з виготовлення фальсифікованої кави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Артура Оганнісяна, цех виявили працівники прокуратури, податкової та оперативники Управління внутрішньої безпеки Головного управління Нацполіції в області.

За даними Оганнісяна, встановлено, що групою осіб організовано незаконне виготовлення та подальший продаж розчинної кави, якість якої не відповідає стандартам, що заявлені справжніми компаніями-виробниками. За попередніми даними, підпільники ухилилися від сплати податків на суму понад 3 млн грн.

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На даний час тривають першочергові слідчі дії. Перевіряється наявна інформація щодо причетності до вказаної незаконної діяльності діючого працівника патрульної поліції.