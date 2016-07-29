Рівень формальдегіду у Києві перевищено в кілька разів: ознаки отруєння

Станом на 29 липня у Києві зберігається слабкий вітер, висока відносна вологість повітря, вертикальний розподіл температури в приземному шарі повітря перешкоджає перемішуванню повітряних мас.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте такожСмог у Києві: рівень забруднення повітря перевищує норму в кілька разів (відео)

"За такої ситуації спостерігається погіршення метеорологічної дальності видимості, утворення локальних приземних туманів, зростання рівнів забруднення атмосфери, які перевищують гранично допустимі концентрації по оксиду вуглецю в 1-2 рази, по діоксину азоту в 2- 5 разів, по формальдегіду в 2-4 рази", - йдеться в повідомленні.

Такі метеорологічні умови збережуться в Києві до кінця доби. Нагадаємо, 29 липня в Києві повітря прогріється до +32°, опадів не очікується.

Формальдегід (метаналь, мурашиний альдегід) (від лат. formica — мурашка) — хімічна речовина з формулою H2CO, найпростіший із альдегідів, перший член гомологічного ряду аліфатичних альдегідів. Чистий мономерний формальдегід, за звичайних умов є безбарвним газом із характерним різким запахом. Досить добре розчиняється у протонних розчинниках (вода, спирти). Сполука здатна утворюватися в природних умовах, зокрема при фотохімічному окисненні метану абометанолу, при атмосферному тиску і за відсутності каталізаторів.

Формальдегід — це подразнюючий газ, що викликає дегенеративні процеси в паренхіматозних органах, сенсибілізує шкіру. При роботі з ним для індивідуального захисту слід застосовувати фільтруючий промисловий протигаз марки А та герметичні захисні окуляри.

Для гострого отруєння характерні подразнення слизових оболонок очей і верхніх дихальних шляхів; сльозотеча, різь в очах, першіння в горлі, нежить, чхання і кашель, біль і відчуття тиску в грудях, задишка, ядуха. Одночасно наростає загальна слабість, пітливість, головний біль, головокружіння, відчуття страху, нестійка хода, судоми, носові кровотечі. У нічний час кашель і задишка підсилюються.

Хронічне отруєння формальдегідом може проявлятись в розладах чутливості до тактильних, больових і температурних подразнень, що часто обмежуються однією стороною тіла; в розладах потовиділення (підвищена пітливість однієї, частіше правої половини тіла). Відмічається свербіння, легка гіперемія й інфільтрація, далі – висипання везикул. Виникає збудження, тремтіння, розлади зору, відсутність апетиту, прогресуюча втрата ваги - схуднення, слабість, головні болі, серцебиття, безсоння. Формальдегід викликає дегенеративні процеси в печінці, нирках, сенсибілізує шкіру, має сильний вплив не центральну нервову систему, особливо на зорові бугри.

У працівників на виробництві формальдегідних смол (в повітрі міститься формальдегід з парами фенолу й іноді аміаку) спостерігаються важкі захворювання шкіри алергічного характеру з різким набряком обличчя, шкіри кистей, передпліч, повік. Захворювання супроводжується свербінням. При тривалому впливі формальдегід може спричинити виникнення раку носоглотки.

Перша допомога.

По показам проводять інгаляцію кисню, дають серцеві засоби, стимулятори дихання (коразол, бемегрід, лобелін, цититон), заспокійливі (настойка валеріани). При подразненні слизових оболонок дихальних шляхів – лужні чи масляні інгаляції. При болючому кашлі необхідно застосовувати кодеїн, лібексин. При потраплянні через рот – негайне промивання шлунку 3 % розчином карбонату чи ацетату натрію або 3% розчином карбонату амонію. Далі рекомендується випити сирі яйця, молоко, сольові послаблюючі. При потраплянні розчину формальдегіду на шкіру – негайне обмивання водою або 5 % розчином нашатирного спирту.