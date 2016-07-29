Через спеку в Києві зберігатиметься висока пожежна небезпека

15:43, 29 липня 2016
Новини регіонів
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Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем.

Из-за жары с 30 июля по 1 августа в Киеве будет сохраняться высокая пожарная опасность / Фото: УНИАН

З 30 липня по 1 серпня в Києві очікується переважно висока (4-го класу) пожежна небезпека.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.

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