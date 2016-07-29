Через спеку в Києві зберігатиметься висока пожежна небезпека

З 30 липня по 1 серпня в Києві очікується переважно висока (4-го класу) пожежна небезпека.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.

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