Робота мобільних бригад волонтерів у Донецькій області - куди привезуть допомогу у серпні?

Як повідомили УНІАН у прес-службі Штабу, продуктові набори будуть видаватися мирним жителям в «сірій зоні», віддалених районах на непідконтрольній території і містах області, де проживає велика кількість переселенців.

«У серпні «мобільні» волонтери Штабу Ріната Ахметова планують доставити і видати продуктові набори більш як 15 тис. осіб. Графік виїздів складений таким чином, щоб за серпень максимально охопити населені пункти, в яких складна ситуація і є найбільша потреба в продуктах. Зокрема ми плануємо виїзди в Майорськ, Жованку, Дослідне, Водяне, Кодему, Талаковку, Тельманове, Безіменне. Також в Маріуполь і Димитров, де залишається багато переселенців, доставимо близько 1,5 тис. наборів», ‒ розповів про плани директор Гуманітарного штабу Олександр Вишняков.

Читайте такожЛітній відпочинок для дітей Донбасу: розширені умови і терміни подачі заявок Далі публікуємо графіки виїздів мобільних бригад в серпні 2016 року. Також детальну інформацію про видачу допомоги можна дізнатися на гарячій лінії Штабу 0800 509 001.

Графік роботи мобільних бригад у серпні 2016 року в «сірій зоні»: дата приїзду, місто, район (Донецька область), сателіт, село, селище, для яких здійснюється видача, адреса видачі:

05.08.

Волноваський р-н

Новотроїцьке

(пр. Комсомольський, 6)

08.08.

Мар'їнський р-н

Славне (вул. Трактовая, 2); Березове (вул. Набережна, 1-а);

Солодке (вул. Ветеранів); Водяне (вул. Пролетарська)

09.08.

Мар'їнський р-н

Максимильяновська сільська рада

Максимильяновка (вул. Центральна, 100)

11.08.

Волноваський р-н

Андріївка, Бахчовик, Дружне, Рясне

Андріївка

12.08.

Волноваський р-н (Тельманівський)

Староігнатьєвськ

(вул. Шкільна, 52)

Кам'янка

(вул. Центральна, 1а)

15.08

Торецьк, Кірове

Кірове (вул. Центральна, приміщення ДК)

16.08.

Ясинуватський р-н

Розівка, Новобахмутовка

Розівка (вул. Донецька,1); Новобахмутовка

(вул. Шкільна, 2)

18.08.

Бахмутський р-н саттеліт м.Торецька

Отрадовка, Дача, Миколаївка 1, Миколаївка 2, Курдюмівка, Майорськ, Жованка

Отрадовка (вул. Зелена, 2); Майорськ (вул. Кольцова, 7\1); Жованка (вул. Мануїльського, 68)

19.08

Володарський р-н, Талаковська рада (Маріуполь)

Кирилівка (вул. Миру); Приовражне (вул. Вишнева, 7);

Водяне (вул. Центральна, 3-а);

Талаківка (вул. Соборна, 229);

Гнутово (вул. Центральна, 25)

22.08.

Ясинуватський р-н

Нетайлово,

Невельське,

Північний,

Піски,

Дослідне,

Водяне

Нетайлово (вул. Безкоровайна, 2); Невельське (вул. Центральна);

Північний (вул. Центральна, 30);

Водяне (вул. Ювілейна, 21); Дослідне (вул. Наукова, 21 та вул. Дружби);

Піски (вул. Олімпійська та вул. Степова)

23.08.

Бахмутський р-н

Кодема,

Вершина,

Весела Долина

Кодема (вул. Радянська, 69); Вершина (одна вулиця, біля будівлі житлового будинку); Весела Долина (вул. Зелена, 6\4)

25.08.

Мар'їнський р-н

Новомихайлівка, Парасковеївка

Новомихайлівка (вул. Центральна, 64); Парасковеївка (вул. Зарічна, 25)

29.08.

сателіти м. Торецьк

Щербинівка, Петровське

Щербинівка

30.08.

Волноваський р-н

Новотроїцьке

Новотроїцьке (вул. Поктовського, 148)

Графік роботи мобільних бригад у серпні 2016 року у містах, де багато переселенців: дата приїзду, місто, район (Донецька область), сателіт, село, селище, для яких здійснюється видача, адреса видачі:

26.08.

Красноармійський р-н

Мирноград (Димитров),

вул. Ватутіна, 20

31.08.

Маріуполь, вул. Купріна, 10

Графік роботи мобільних бригад у серпні 2016 року в селах на непідконтрольній території: дата приїзду, місто, район (Донецька область), сателіт, село, селище, для яких здійснюється видача, адреса видачі:

01.08.

Тельманівський р-н

с. Стара Ласпа, с. Білокамянка, с. Новоласпа

с. Стара Ласпа

(вул. Леніна, 46)

02.08.

Тельманівський р-н

с. Каплани, с. Таврійське, с. Луково, с. Запорожець, с. Шевченко, с. Петрівське, с. Миколаївка, с. Григорівка

с. Луково

(вул. Першотравнева, 48)

03.08.

Новоазовський р-н

с. Качкарське, с. М-Качкари, с. Веденське, с. Патріотичне

с. Качкари (вул. Центральна)

04.08.

Новоазовський р-н

с. Приморське, с Набережне, с. Соснівське, с. Українське, с. Первомайське

с. Приморське

(вул. Жовтнева)

09.08.

09.08.2016 (вівторок)

с. Козацьке, с. Порохня, с. Шевченка

с. Козацьке

(вул. Леніна, 37Б)

10.08.

Новоазовський р-н

с. Хомутове, с. Бессарабка, с. Вітава, с. Сєдово-Василівка

с. Хомутове

(вул. Леніна, 58а)

11.08.

Новоазовський р-н

с. Самійлове, с. Ванюшкино, с. Клинкино, с. Ковське, с. Щербак

с. Самійлове

(вул. 60 років Жовтня, 72)

15.08.

Новоазовський р-н

с. Червоноармійське, с. Жовтень, с. Куликове

с. Красноармійське

(вул. Радянська, 1)

16.08.

Новоазовський р-н

с. Рози Люксембург, с. Маркіно, с. Ковалі, с. Веселе

с. Рози Люксембург,

(вул. Шкільна, 7)

17.08.

Новоазовський р-н

с. Безіменне

с. Безіменне

(вул. Миру, 25)

18.08.

Новоазовський р-н

с. Безіменне

с. Безіменне

(вул. Миру, 25)

23.08.

Тельманівський р-н

с. Мічуріне, с. Червоний Жовтень, с. Первомайське, с. Новомарьївка

с. Мічуріне

(вул. Шевченка, 62)

24.08.

Тельманівський р-н

с. Богданівка, с. Вершиновка, с. Жовтневе, с. Розівка

с. Мічуріне

(вул. Шевченка, 62)

25.08.

Новоазовський р-н

с. Саханка, с. Дзержинське, с. Ленінське, с. Заїченко, с. Комінтернове

с. Безіменне

(вул. Миру, 25)

29.08.

Тельманівський р-н

смт Тельманове, с. Старомарьївка, с. Зернове

смт Тельманове

(вул. Леніна, 120)

30.08.

Тельманівський р-н

смт Тельманове, с. Старомарьївка, с. Зернове

смт Тельманове

(вул. Леніна, 120)

31.08.

Тельманівський р-н

смт Тельманове, с. Старомарьївка, с. Зернове

смт Тельманове

(вул. Леніна, 120)