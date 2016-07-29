Робота мобільних бригад волонтерів у Донецькій області - куди привезуть допомогу у серпні?
Гуманітарну допомогу для жителів 100 населених пунктів Донецької області планують доставити в серпні мобільні бригади Штабу Ріната Ахметова.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Штабу, продуктові набори будуть видаватися мирним жителям в «сірій зоні», віддалених районах на непідконтрольній території і містах області, де проживає велика кількість переселенців.
«У серпні «мобільні» волонтери Штабу Ріната Ахметова планують доставити і видати продуктові набори більш як 15 тис. осіб. Графік виїздів складений таким чином, щоб за серпень максимально охопити населені пункти, в яких складна ситуація і є найбільша потреба в продуктах. Зокрема ми плануємо виїзди в Майорськ, Жованку, Дослідне, Водяне, Кодему, Талаковку, Тельманове, Безіменне. Також в Маріуполь і Димитров, де залишається багато переселенців, доставимо близько 1,5 тис. наборів», ‒ розповів про плани директор Гуманітарного штабу Олександр Вишняков.
Читайте такожЛітній відпочинок для дітей Донбасу: розширені умови і терміни подачі заявок Далі публікуємо графіки виїздів мобільних бригад в серпні 2016 року. Також детальну інформацію про видачу допомоги можна дізнатися на гарячій лінії Штабу 0800 509 001.
Графік роботи мобільних бригад у серпні 2016 року в «сірій зоні»: дата приїзду, місто, район (Донецька область), сателіт, село, селище, для яких здійснюється видача, адреса видачі:
05.08.
Волноваський р-н
Новотроїцьке
(пр. Комсомольський, 6)
08.08.
Мар'їнський р-н
Славне (вул. Трактовая, 2); Березове (вул. Набережна, 1-а);
Солодке (вул. Ветеранів); Водяне (вул. Пролетарська)
09.08.
Мар'їнський р-н
Максимильяновська сільська рада
Максимильяновка (вул. Центральна, 100)
11.08.
Волноваський р-н
Андріївка, Бахчовик, Дружне, Рясне
Андріївка
12.08.
Волноваський р-н (Тельманівський)
Староігнатьєвськ
(вул. Шкільна, 52)
Кам'янка
(вул. Центральна, 1а)
15.08
Торецьк, Кірове
Кірове (вул. Центральна, приміщення ДК)
16.08.
Ясинуватський р-н
Розівка, Новобахмутовка
Розівка (вул. Донецька,1); Новобахмутовка
(вул. Шкільна, 2)
18.08.
Бахмутський р-н саттеліт м.Торецька
Отрадовка, Дача, Миколаївка 1, Миколаївка 2, Курдюмівка, Майорськ, Жованка
Отрадовка (вул. Зелена, 2); Майорськ (вул. Кольцова, 7\1); Жованка (вул. Мануїльського, 68)
19.08
Володарський р-н, Талаковська рада (Маріуполь)
Кирилівка (вул. Миру); Приовражне (вул. Вишнева, 7);
Водяне (вул. Центральна, 3-а);
Талаківка (вул. Соборна, 229);
Гнутово (вул. Центральна, 25)
22.08.
Ясинуватський р-н
Нетайлово,
Невельське,
Північний,
Піски,
Дослідне,
Водяне
Нетайлово (вул. Безкоровайна, 2); Невельське (вул. Центральна);
Північний (вул. Центральна, 30);
Водяне (вул. Ювілейна, 21); Дослідне (вул. Наукова, 21 та вул. Дружби);
Піски (вул. Олімпійська та вул. Степова)
23.08.
Бахмутський р-н
Кодема,
Вершина,
Весела Долина
Кодема (вул. Радянська, 69); Вершина (одна вулиця, біля будівлі житлового будинку); Весела Долина (вул. Зелена, 6\4)
25.08.
Мар'їнський р-н
Новомихайлівка, Парасковеївка
Новомихайлівка (вул. Центральна, 64); Парасковеївка (вул. Зарічна, 25)
29.08.
сателіти м. Торецьк
Щербинівка, Петровське
Щербинівка
30.08.
Волноваський р-н
Новотроїцьке
Новотроїцьке (вул. Поктовського, 148)
Графік роботи мобільних бригад у серпні 2016 року у містах, де багато переселенців: дата приїзду, місто, район (Донецька область), сателіт, село, селище, для яких здійснюється видача, адреса видачі:
26.08.
Красноармійський р-н
Мирноград (Димитров),
вул. Ватутіна, 20
31.08.
Маріуполь, вул. Купріна, 10
Графік роботи мобільних бригад у серпні 2016 року в селах на непідконтрольній території: дата приїзду, місто, район (Донецька область), сателіт, село, селище, для яких здійснюється видача, адреса видачі:
01.08.
Тельманівський р-н
с. Стара Ласпа, с. Білокамянка, с. Новоласпа
с. Стара Ласпа
(вул. Леніна, 46)
02.08.
Тельманівський р-н
с. Каплани, с. Таврійське, с. Луково, с. Запорожець, с. Шевченко, с. Петрівське, с. Миколаївка, с. Григорівка
с. Луково
(вул. Першотравнева, 48)
03.08.
Новоазовський р-н
с. Качкарське, с. М-Качкари, с. Веденське, с. Патріотичне
с. Качкари (вул. Центральна)
04.08.
Новоазовський р-н
с. Приморське, с Набережне, с. Соснівське, с. Українське, с. Первомайське
с. Приморське
(вул. Жовтнева)
09.08.
09.08.2016 (вівторок)
с. Козацьке, с. Порохня, с. Шевченка
с. Козацьке
(вул. Леніна, 37Б)
10.08.
Новоазовський р-н
с. Хомутове, с. Бессарабка, с. Вітава, с. Сєдово-Василівка
с. Хомутове
(вул. Леніна, 58а)
11.08.
Новоазовський р-н
с. Самійлове, с. Ванюшкино, с. Клинкино, с. Ковське, с. Щербак
с. Самійлове
(вул. 60 років Жовтня, 72)
15.08.
Новоазовський р-н
с. Червоноармійське, с. Жовтень, с. Куликове
с. Красноармійське
(вул. Радянська, 1)
16.08.
Новоазовський р-н
с. Рози Люксембург, с. Маркіно, с. Ковалі, с. Веселе
с. Рози Люксембург,
(вул. Шкільна, 7)
17.08.
Новоазовський р-н
с. Безіменне
с. Безіменне
(вул. Миру, 25)
18.08.
Новоазовський р-н
с. Безіменне
с. Безіменне
(вул. Миру, 25)
23.08.
Тельманівський р-н
с. Мічуріне, с. Червоний Жовтень, с. Первомайське, с. Новомарьївка
с. Мічуріне
(вул. Шевченка, 62)
24.08.
Тельманівський р-н
с. Богданівка, с. Вершиновка, с. Жовтневе, с. Розівка
с. Мічуріне
(вул. Шевченка, 62)
25.08.
Новоазовський р-н
с. Саханка, с. Дзержинське, с. Ленінське, с. Заїченко, с. Комінтернове
с. Безіменне
(вул. Миру, 25)
29.08.
Тельманівський р-н
смт Тельманове, с. Старомарьївка, с. Зернове
смт Тельманове
(вул. Леніна, 120)
30.08.
Тельманівський р-н
смт Тельманове, с. Старомарьївка, с. Зернове
смт Тельманове
(вул. Леніна, 120)
31.08.
Тельманівський р-н
смт Тельманове, с. Старомарьївка, с. Зернове
смт Тельманове
(вул. Леніна, 120)