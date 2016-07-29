У Чорнобильській зоні розгорається масштабна пожежа

У Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення Київської обл. виникла пожежа: поблизу міста Прип'ять горить трав'яний настил і лісова підстилка, пишуть «Коментарі» з посиланням прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про займання надійшло в Головне управління ДержНС в Київській обл. в п'ятницю, 29 липня, о 14:55. Відзначається, що пожежа виникла окремими осередками на площі близько 3 га, проте розповсюдження вогню немає.