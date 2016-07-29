Причиною смогу в столиці є вихлопні гази автотранспорту

Між кількістю шкідливих викидів в атмосферу і смогом, який спостерігається у столиці в останні дні, є прямий зв'язок, - заявив головний спеціаліст управління державного контролю за додержанням санітарного законодавства в Києві Дмитро Дерев'янко на прес-конференції. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Читайте такожРівень формальдегіду у Києві перевищено в кілька разів: ознаки отруєння«Станом на вчорашній день у нас дійсно перевищення за деякими показниками. Це, в першу чергу, формальдегід, оксид вуглецю, діоксид азоту та сірчистий ангідрид. Перевищення в два, три, чотири, а за деякими показниками діоксиду азоту в п'ять разів граничних концентратів. У нас є стовідсотковий зв'язок з кількістю автотранспорту та перевищенням гранично допустимих концентрацій», - зазначив він і додав, що всі зафіксовані в столичному повітрі речовини можуть негативно впливати на здоров'я людини.

Фахівці відзначають, що проблеми із забрудненням повітря є системними і вони посилюються погодними умовами. Крім вихлопних газів автотранспорту, є ще викиди підприємств, продукти горіння звалищ сміття, продукти переробки медичних установ, а також викиди сміттєспалювального заводу.

Читайте такожУ Києві в повітрі накопичилися і утримуються шкідливі домішкиЗа його словами, у столиці розташовано 10-15 стаціонарних точок, які в режимі онлайн досліджують вміст шкідливих речовин, забруднення повітря на найбільш жвавих магістралях.

Для зменшення шкідливого впливу шкідливих викидів на організм, треба частіше проводити вологе прибирання вдома і в офісних приміщеннях. Фахівці також рекомендують не перебувати тривалий час на вулиці, особливо в денний час, а здійснювати прогулянки переважно у ранковий або вечірній час.

На думку Дерев'янка, важливим чинником впливу на зменшення смогу в Києві також могло б бути обмеження кількості автотранспорту в місті.