Японія закупить для українських лікарень новітнє медичне обладнання

Проект здійснюється на виконання домовленостей між Урядом України та Урядом Японії та має на меті закупівлю та поставку спеціального медичного обладнання до ряду закладів охорони здоров’я Києва та областей (Харківської, Дніпровської, Запорізької) на загальну суму 5 млн дол. США.

Під час зустрічі сторони обговорили план проведення місії JICS до лікувальних закладів з метою перевірки приміщень для майбутнього розташування обладнання, перелік медичного обладнання, що планується до закупівлі у рамках гранту, перелік лікарень, які можуть його отримати, особливості ввезення медичних товарів до України та їх доставку до закладів охорони здоров’я, проведення навчань серед медичного персоналу щодо користування отриманим обладнанням тощо.

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Місія JICS пробуде в Україні до 8 серпня. Протягом цього часу японська сторона має намір відвідати заклади охорони здоров’я та оцінити технічні можливості для встановлення обладнання, фіналізувати перелік закладів та необхідного медичного обладнання, яке потрібно закупити, деталізувати умови проведення закупівель.

Відповідний протокол щодо узгодження умов та процедур закупівлі спеціального медичного обладнання між МОЗ України та Посольством Японії буде підписаний за результатами роботи місії.