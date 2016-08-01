Повітря в Києві стало чистішим

У Києві у зв'язку зі змінами погодних умов покращилася ситуація з забрудненням повітря.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 1 серпня, у зв'язку з деякими змінами погодних умов (посиленням швидкості вітру, незначним ослабленням спеки), ситуація в м.Києві з забрудненням повітря покращилася», - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що сьогодні найбільші значення забруднення діоксидом азоту досягли 0,7-0,8 гранично-допустимих концентрацій (дані за першу половину дня) по вул. Стражеско, Попудренка, Скляренка, Бессарабській і Московській площах, Оболонському проспекту. Забруднення оксидом вуглецю досягла 1,0 ГДК лише на Бессарабській площі.

По формальдегіду перевищень максимально-разових ГДК не зафіксовано за цей період.

Читайте такожПричиною смогу в столиці є вихлопні гази автотранспортуЯк повідомляв УНІАН, у Києві минулого тижня спостерігалася біла імла. У Держпродпотребслужбі пояснили, що це викликано метеорологічними умовами – високим температурним режимом, відсутністю тривалих опадів та вітру. Напередодні в ДСНС поінформували, що в столиці зафіксовано поступове зниження концентрацій забруднюючих речовин у повітрі в зв'язку з проходженням через Київську область малоактивного атмосферного фронту.