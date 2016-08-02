В областях України є протиправцева сироватка - МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, закупівля цього препарату та інших імунобіологічних препаратів, що використовуються для проведення щеплень за епідемічними показаннями, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Централізованої закупівлі сироватки за кошти Державного бюджету України не передбачено.

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Формування потреби у межах регіону і подальший розподіл сироватки у лікувально-профілактичні заклади, а також контроль за раціональним і оптимальним забезпеченням і використанням її на рівні закладів територіальних одиниць, здійснюють безпосередньо структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій.

Протиправцева сироватка призначається хворому для проведення специфічної профілактики правця лише лікарем за епідемічними показами.

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Правцевий анатоксин застосовується при імунізації деяких контингентів населення з урахуванням специфічних умов в окремих місцевостях та екстреній специфічній профілактиці правця при:

• травмах з порушенням цілісності шкірних покривів та слизових оболонок;

• обмороженнях та опіках (термічних, хімічних, радіаційних) другого, третього та четвертого ступенів;

• гангрені або некрозі тканин будь-якого типу, тривалих абсцесах;

• укусах тварин;

• проникаючих пошкодженнях шлунково-кишкового тракту.

Правець – гостре інфекційне захворювання, що уражає нервову систему, викликає тонічні і тетанічні судоми скелетних м'язових волокон, що ведуть до асфіксії. Має надзвичайно високу летальність. Правець може виникнути після будь-яких травм з пошкодженням шкірних покривів та слизових оболонок, забруднених спорами збудника.