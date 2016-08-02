На Закарпатті правоохоронці у приватному домогосподарстві вилучили 2 кг наркотиків

У Закарпатській області правоохоронці в приватному домогосподарстві вилучили 2 кг наркотиків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління національної поліції України в Закарпатській області, 1 серпня до правоохоронців Мукачівського районного відділення поліції звернулася жителька смт Чинадієво Мукачівського району та повідомила, що у співмешканця її дочки є наркотики.

«В ході проведення операції «Мак» з письмової згоди власниці був проведений огляд домогосподарства. Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці виявили суху подрібнену речовину, схожу на марихуану, вагою 0,5 кг, крім цього з сараю вилучено 1,5 кг зелених сирих рослин», - уточнили в прес-службі.

Читайте такожУ Житомирській області затримали жінку, яка налагодила канал постачання метадонуВстановлено, що наркотичні речовини належать 37-річному жителю смт Чинадієво. «Чоловік розповів, що марихуана у нього для власного споживання», - додали в прокуратурі.

Знайдене вилучено та відправлено на дослідження. Слідство триває, інформує прокуратура.