У Київській області госпіталізовані троє малолітніх дітей - збив п'яний водій

У Переяслав-Хмельницькому районі Київської області ввечері 1 серпня 35-річний водій в стані алкогольного сп'яніння збив трьох малолітніх дітей, які йшли з матір'ю по узбіччю дороги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

«Після зіткнення водій, намагаючись втекти з місця події, з'їхав у кювет та згодом був затриманий працівниками правоохоронних органів. При проведенні медичного огляду вміст алкоголю в крові чоловіка становило 2.25 проміле», - йдеться в повідомленні.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Читайте такожУ Краматорську малюки отруїлися у дитсадку "Білизною"За даними прес-служби, прокуратура Київської області найближчим часом звернеться до суду з клопотанням про утримання під вартою винуватця ДТП.

Досудове розслідування триває, його хід прокуратурою взято на контроль, йдеться в повідомленні.