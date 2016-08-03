У Миколаївській області потонули дівчатка 12 і 14 років

На річці Інгулець у с. Артаково Березнегуватського району Миколаївської області втопилися дві неповнолітні дівчини - 2002 та 2004 років народження.

Як повідомили УНІАН у ГУ ДСНС в Миколаївській області, сигнал про подію надійшов 2 серпня о 14:00.

Читайте такожУ Житомирській області в річці втопилася 2-річна дівчинка"Як стало відомо, неповнолітні дівчата без дозволу батьків пішли купатися на річку і під час відпочинку пропали без вісті. Неподалік знаходилися дорослі, які бачили, як тонули дівчата, але допомогти їм були вже не в змозі, вони відразу зателефонували в поліцію і повідомили про подію", - зазначили у службі порятунку.

На обстеження акваторії було направлено аварійно-рятувальне відділення 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

"Тралення дна річки не дало бажаного результату", - констатували у відомстві.

Сьогодні, 3 серпня, для пошукових робіт до місця події направлено відділення водолазно-рятувальних робіт і підводного розмінування.