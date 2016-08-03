В Одесі активісти перешкоджають закриттю санаторію "Лермонтовський"

В Одесі сьогодні сталися сутички з активістами під час спроби співробітників виконавчої служби зайти у санаторій «Лермонтовський», територія та майно якого є предметом судового спору, в якому бере участь Міністерство юстиції України.

Як передає кореспондент УНІАН, біля «Лермонтовського», розташованого у курортній зоні - в однойменному провулку, зібралося понад 250 осіб. У їх числі - працівники санаторію, учасники АТО, представники депутатського корпусу Одеської міської ради, низки громадських проукраїнських організацій і звичайні городяни.

Перед входом на територію виклали кілька десятків автомобільних шин, на металевій огорожі розвісили плакати: «Отстоим Лермонтовский вместе», «Руки прочь от санатория Лермонтовский», «Не дадим захватить санаторий Лермонтовский» тощо.

У провулок прибуло кілька автобусів з поліцейськими, автомобілі Патрульній поліції, приїхав начальник управління превентивної діяльності регіонального главку Національної поліції в Одеській області Іван Іщенко, який пояснив, що правоохоронці отримали припис забезпечити громадський порядок під час «виконання рішення суду про допуск» представників Мін'юсту на територію санаторію.

Активісти, медики, учасники АТО стали перед входом щільним півкільцем, заблокувавши будівлю, і не пустили виконавців. Останні стверджували, що мають у своєму розпорядженні документами, що дозволяють пройти їм всередину, а майновий комплекс належить Мін'юсту.

Читайте такожУ Литві лікуватимуться поранені в АТО українські військовикиВони кілька разів намагалися пройти, але почалися зіткнення з протестувальниками. Поліцейські намагалися відтіснити активістів, але це не вдалося. Сталися тиснява, штовханина, крики, протестувальники скандували: «Мін'юст - ганьба!».

У результаті судові виконавці залишили провулок Лермонтовський.

Як повідомив УНІАН прес-секретар санаторію Сергій Бакуменко, люди, які зібралися, протестують «проти захоплення установи Мін'юстом, який хоче «віджати» територію і майно».

На думку співробітників «Лермонтовського», представники Міністерства юстиції мають намір припинити загальнодоступну оздоровчу діяльність установи, і побудувати на території (14 га) елітне житло.

Як зазначив Бакуменко, на даний час у санаторії діє програма з безкоштовного лікування учасників АТО, яку скасують у разі «захоплення» оздоровниці. Зараз на оздоровленні перебувають 65 учасників АТО.

«Це (конфлікт - УНІАН) тягнеться близько двох років. Мін'юст з незрозумілої причини оголосив себе власником санаторію. На даний час у Господарському суді області розглядаються спори щодо території, рухомого і нерухомого майна ... Ми сьогодні восьмий раз відстояли «Лермонтовський», і сьогодні вперше, поліція вперше використала проти нас силу», - сказав прес-секретар.

Він підкреслив, що медики побоюються наступних спроб захоплення, під час яких не виключають застосування зброї з боку опонентів.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі неодноразово проходили мітинги проти передачі санаторію «Лермонтовський» Мін'юсту. У 2011 році суд визнав право власності на об'єкт за державою. У 2015 році Кабмін передав санаторій з ведення ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» Мін'юсту.

Читайте такожДо Одеси доставили 10 поранених бійців АТОДовідка УНІАН. Санаторію «Лермонтовський» заснований в 1914 рік, розташований у курортній зоні Одеси, неподалік від центру міста. Спеціалізація - хвороби системи кровообігу, нервової системи, кістково-м'язової системи; реабілітація хворих після травм і з хворобами кістково-м'язової системи; реабілітація після гострого інфаркту міокарда, нестабільної стенокардії тощо.