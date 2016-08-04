Волинь: шестеро дітей госпіталізовано з важкими травмами через ДТП з переповненим автобусом

Як повідомили УНІАН в секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 2 серпня, близько 21.20.

Зазначається, що водій мікроавтобуса «Мерседес - 208 д» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. Як наслідок 9 пасажирів (віком від 14 до 22 років) дістали травми різного ступеня тяжкості - переломи, забої, різані рани, струси головного мозку.

На момент аварії двоє дітей були госпіталізовані в реанімаційне відділення дитячої лікарні Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання. На даний час їх вже перевели у відділення травматології цієї лікарні.

Загалом в «Мерседесі» перебувало понад 20 осіб.

Триває розслідування.

За інформацією місцевих ЗМІ, мікроавтобус, який перевозив дітей та дорослих з християнського табору «п’ятдесятників», був дуже переповнений. При пасажиромісткості 14 , в нььому їхало більше 20 осіб. Всі вони поверталися до Луцька після відпочинку.