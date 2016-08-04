Ременника звільнено з посади голови облздорову Київської області
09:50, 04 серпня 2016Новини регіонів
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Начальник Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Олег Ременник, який займав свою посаду з 2007 року, подав заяву про звільнення за власним бажанням.
Ременник очолював Киевоблздрав з 2007 року / УНІАН
Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації (КОДА) Максим Мельничук під час робочої наради у Бориспільській райдержадміністрації, пише kievvlast.com.ua.
“Вчора директор департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Олег Ременник написав заяву про звільнення за власним бажанням. Я його підписав", - повідомив губернатор.
Читайте такожНова команда МОЗ буде працювати прозоро та підзвітно - СупрунВ Департаменті повідомили, що обов'язки директора тимчасово виконуватиме заступник директора Департаменту охорони здоров'я КОДА Олександр Глушаниця.
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