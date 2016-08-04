Ременника звільнено з посади голови облздорову Київської області

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації (КОДА) Максим Мельничук під час робочої наради у Бориспільській райдержадміністрації, пише kievvlast.com.ua.

“Вчора директор департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Олег Ременник написав заяву про звільнення за власним бажанням. Я його підписав", - повідомив губернатор.

Читайте такожНова команда МОЗ буде працювати прозоро та підзвітно - СупрунВ Департаменті повідомили, що обов'язки директора тимчасово виконуватиме заступник директора Департаменту охорони здоров'я КОДА Олександр Глушаниця.