У Дніпропетровській області з початку року через кашлюк померли четверо немовлят

Про це заявила головний спеціаліст з дитячої імунології департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Ірина Сичова, пише "Міст-Дніпро". Вона підкреслила, що ніхто з цих дітей не був щеплений проти кашлюку.

Читайте такожЗараз в МОЗ ніхто не займається держзакупівлями препаратів - Супрун

«У Дніпропетровській області в даний час ситуація з інфекційними захворюваннями стала напруженішою, так як з 2015 року спостерігається зростання інфекційних захворювань. У 2014 році зареєстрована 51 дитина, яка захворіла на туберкульоз. У 2015 році вже 71 дитина, серед них зафіксований один летальний випадок однорічної дитини з Покровського району. У 2016 році також зафіксований один летальний випадок дитину від туберкульозу, віком 2,6 року з Солонянського району. Обидві дитини не були щеплені. Крім цього, станом на 1 серпня поточного року в регіоні зареєстровано 4 летальних випадки дітей до 1 року від кашлюку. Всі діти не щеплені», - сказала Сичова.

Читайте такожВ Україні вакциновані проти туберкульозу лише 11,5% дітей

Вона також зазначила, що на сьогоднішній день альтернативи профілактичним щепленням – не існує.

«Це єдиний спосіб запобігання інфекційних захворювань та смертності дітей, для яких існує вакцина. В Україні 10 інфекцій, які можна попередити шляхом щеплень, і вони є обов'язковими, а саме щеплення проти туберкульозу, кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту Б, гемофільної інфекції, кору, червінки і паротиту», - сказала Сичова.