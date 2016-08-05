У Вінниці 4-річна дитина потрапила до реанімації з правцем: лікарі утримуються від прогнозів

Три тижні в реанімації провела 4-річна Настя і лікарі досі утримуються від прогнозів щодо стану дитини. Дівчинка лежить під апаратом штучної вентиляції легень в інфекційному відділенні вінницької лікарні, ідеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожГоловний імунолог Києва: батьки мають нести відповідальність за відмову вакцинувати дитини

У дівчинки діагностували правець. "Стан стабільно важкий. Радує, що температура тіла відновилася до нормальних цифр. У неї вже немає судом, вона отримує харчування, ковтає", - розповіла завідувач інфекційним відділенням Вінницької обласної дитячої лікарні Анжеліка Колесник.

Читайте такожМОЗ вимагає засідання РНБО через ситуацію з вакцинацією в країні

Лікарі двічі повертали Настю до життя. Причина такого тяжкого стану Насті - звичайні порізи від скла на ніжці. Матері рани здалися не глибокими, тому вирішили до лікарні не звертатися. Навіть не обробили антисептиком. Щеплення від правця дитині не робили. Лише через три дні дівчинку доправили до обласної лікарні. Врятувала її подвійна доза сироватки проти правця. Частину медикаментів отримали в області, іншу привезла консультант, викликана по лінії медицини катастроф.

Читайте такожЗараз у МОЗ жоден чиновник не займається держзакупівлями ліків - Супрун

Медики наголошують, що важких наслідків можна було б уникнути, якби дитина була вчасно щеплена від правця.

"Дитина отримувала щеплення не за графіком", - констатувала керівник відділу лікувально-профілактичної допомоги департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко.

І додає, що сироватки в області також бракує – востаннє її на Вінниччину доправляли ще 2014 року.