В Одесі "погорів" на хабарі один з керівників Держфітоінспекції

Як повідомили УНІАН в управлінні СБУ в Одеській області, чиновника затримали 4 серпня співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками Генеральної прокуратури.

Підозрюваний вимагав від підприємця гроші за непроведення додаткових заходів контролю зернової продукції, яка підлягає експорту до Єгипту, та підготовку відповідної дозвільної документації.

«Правоохоронці затримали хабарника біля одного з торговельно-розважальних центрів під час отримання 13,4 тис. дол. і 327,3 тис. грн», - зазначили в управлінні.

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Під час обшуків за місцями проживання та роботи чиновника і його ймовірних спільників оперативники спецслужби вилучили комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, блокноти, записні книжки і чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Також у будинку і квартирі затриманого чиновника вилучені порожні бланки карантинних та фітосанітарних сертифікатів.

«Лише тиждень тому чиновник розповідав ЗМІ, що не бере хабарів і не «торгує» сертифікатами», - наголосили в управлінні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (хабар) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.