У київській річці Коник перевищено в 4 рази вміст шкідливих речовин - Держпродспоживслужба
12:35, 05 серпня 2016Новини регіонів
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Результати досліджень проб води у річці Коник в Голосіївському районі столиці, які відібрали спеціалісти Державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України», свідчать про забруднення водойми.
Дослідження виявили триразове перевищення норм по інтенсивності запаху, колір води в річці / Фото: УНІАН
Про це УНІАН повідомили в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
«Дослідження виявили трикратне перевищення норм за інтенсивністю запаху, колір води у річці – жовто-рожевий, показники марганцю теж показали перевищення в 4 рази», - йдеться в повідомленні.
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Фахівці Держпродспоживслужби наполягають на проведенні обстежень підприємств, які розташовані в районі річки Коник, та можуть бути джерелом її забруднення.
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