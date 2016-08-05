У київській річці Коник перевищено в 4 рази вміст шкідливих речовин - Держпродспоживслужба

12:35, 05 серпня 2016
Новини регіонів
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Результати досліджень проб води у річці Коник в Голосіївському районі столиці, які відібрали спеціалісти Державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України», свідчать про забруднення водойми.

Лаборатория в Киевском центре профилактики и борьбы со СПИДом / Фото: УНИАН

Про це УНІАН повідомили в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«Дослідження виявили трикратне перевищення норм за інтенсивністю запаху, колір води у річці – жовто-рожевий, показники марганцю теж показали перевищення в 4 рази», - йдеться в повідомленні.

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Фахівці Держпродспоживслужби наполягають на проведенні обстежень підприємств, які розташовані в районі річки Коник, та можуть бути джерелом її забруднення.

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