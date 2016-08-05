У Львові відкрили реабілітаційний центр в пам'ять про Паславського, бійця батальйону "Донбас"

У Львові сьогодні на базі Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування відкрили сучасний реабілітаційний центр, названий на честь американця українського походження Маркіяна Паславського (позивний "Франко"), який загинув 19 серпня 2014 року в бою під Іловайськом.

Як передає кореспондент УНІАН, на відкритті центру були присутні мати і сестра загиблого, які прибули зі США, представники української діаспори зі США, близько 15 учасників бойових дій, серед них - бійці батальйону «Донбас», з якими служив герой, представники фонду Маркіяна Паславського, громадської організації «Міжнародний альянс братньої допомоги», представники обласної та міської влади, волонтери.

Читайте такожЗ початку проведення АТО реабілітацію пройшли 2,8 тис. військовослужбовцівЯк повідомила голова громадської організації «Міжнародний альянс братньої допомоги», до складу якої входять медики колишньої мобільної бригади Майдану, Вікторія Воронович, ремонт приміщень центру, облаштування опалення та встановлення обладнання були здійснені за кошти української діаспори у США та Фонду Маркіяна Паславського, який очолює його сестра Олена.

Ідея створення центру, де українці, які втратили кінцівки, включаючи захисників України, матимуть можливість навчитися нормально жити, незважаючи на протезування, і її безпосередня реалізація належать волонтерам організації «Міжнародний альянс братньої допомоги».

Читайте такожСША поділяться досвідом із психологічної реабілітації бійців – сенаторВ центрі будуть проводитися навчальні заходи з відновлення щоденних побутових навичок, включаючи приготування їжі і заняття спортом. Тут встановлено два симулятори водіння автомобіля, що дозволить пацієнтам з ампутованими руками і ногами навчитися навичкам водіння автомобіля за допомогою протезів, є эрготерапевтична кімната, де пацієнти будуть вчитися обходитися в побуті без сторонньої допомоги.

Одночасно тут можуть проходити реабілітацію 25 осіб, тривалість якої буде визначатися індивідуально.

Як зазначила Воронович, облаштування центру обійшлося в 40 тис. дол. США.