У Чернівцях вантажний поїзд смертельно травмував жінку, яка переходила через рейки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, трагедія сталася сьогодні приблизно о 13:00 під мостом на вулиці Руській.

Згідно з інформацією правоохоронців, в момент, коли жінка переходила через рейки, машиніст поїзда почав сигналити, однак вона ніяк на це не відреагувала. Машиніст загальмував, але потяг не встиг зупинитись.

Поліцейські забрали тіло жінки на експертизу, особистість потерпілої встановлюється. Триває слідство.