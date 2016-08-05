В Івано-Франківській області чоловік підірвався на розтяжці на власному обійсті

В Івано-Франківській області чоловік отримав поранення, підірвавшись на розтяжці на власному обійсті.

Як повідомили УНІАН в головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області, в місті Снятин заступник голови районної спілки ветеранів Афганістану Дмитро Сидлярчук сьогодні, 5 серпня, підірвався на розтяжці на власному обійсті. Чоловік отримав поранення ніг, рук та обличчя.

Зараз він перебуває в лікарні. Лікарі кажуть, що небезпеки для його життя немає.

Від вибуху також постраждала сусідка, яка знаходилася неподалік. Жінка отримала поранення голови і грудної клітки. Вона також госпіталізована.

Читайте такожУ Черкаській області чоловік отримав важкі травми, розбираючи снарядНа місці події працює оперативна група поліції (у складі є вибухотехніки), яка повинна встановити, що за пристрій здетонував. Правоохоронці попередньо припускають, що це міг бути саморобний вибуховий пристрій.