В Одесі добудували приміщення для сучасної лікарні швидкої допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив на позачерговому засіданні виконавчий комітет Одеської міської ради.

Як заявив мер Одеси Геннадій Труханов, згідно з рішенням виконкому, сучасний 3-поверховий будинок передано на баланс комунальному закладу «Міська клінічна лікарня №10».

Будівля міської лікарні швидкої допомоги розташована на території зазначеної МКЛ №10, по вулиці Маршала Малиновського, 61/Г.

«Сьогодні ми вийшли на фінішну пряму дуже важливого соціального об'єкта. Цьому передувала велика копітка робота. Буквально 3 дні тому був у Києві, де отримав сертифікат про готовність об'єкта Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю. Ми в передбаченому законом порядку зареєстрували об'єкт», - сказав Труханов.

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Мер подякував інвестору, який виконав свої зобов'язання перед містом, будівельникам та іншим людям, причетним до проекту. Він також доручив підлеглим вирішити питання з сучасним медичним обладнанням для лікарні, резервним виїздом, джерелом електроживлення, забезпечити цілодобову охорону тощо.

Як повідомив журналістам після засідання виконкому директор департаменту охорони здоров'я міськради Ігор Шпак, у лікарні передбачено, зокрема, 65 ліжок: 12 – реанімаційні, решта – інтенсивної терапії. Медзаклад надаватиме як екстрену цілодобову допомогу, так і планову за всіма напрямами.

Як повідомив УНІАН представник міськради, інвестором будівництва є відомий бізнесмен, власник компанії «Kadorr Group» Аднан Ківан.

Одеська міськрада дала дозвіл на будівництво лікарні 8 липня 2011 року.

«Тоді між міськрадою та інвестором прямо на сесії був підписаний публічно відповідний договір. Того дня Геннадій Труханов, який очолював у той період у міськраді фракцію Партії регіонів, заявив на сесії, що після спорудження лікарні швидкої допомоги інвестор повністю реконструює корпусу лікарні № 10», - сказав представник міської ради.

Він додав, що в 2011-му заявлялося про площу лікарні в 17,5 тис. кв. метрів, та про інвестиції більш ніж в 100 млн дол.

За даними джерела, за будівництво лікарні швидкої допомоги інвесторові обіцяли в місті преференції при виділенні площ під будівництво житлових будинків, зокрема, в курортній зоні.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Kadorr Group» є складовою частиною групи «Kivan Group Companies», засновником якої є Аднан Ківан. Спеціалізація - будівництво та інвестиційна діяльність у багатьох країнах світу.

Ківан народився в Сирії в 1962 році. Закінчив Одеську академію харчових технологій. В Одеському регіоні займається будівельним бізнесом (висотні житлові будинки, бізнес-центри тощо).