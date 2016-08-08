У харківському військовому госпіталі пройшли лікування понад 16 тисяч учасників АТО

Про це повідомили УНІАН у харківському регіональному медіа-центрі Міністерства оборони.

За словами начальника госпіталю Віктора Поліщука, лише з початку цього року клінічний центр прийняв близько 3 тис. бійців АТО.

«З початку цього року до нас поступили приблизно 3 тис. учасників АТО. Найбільше ж навантаження на військово-медичний заклад у плані роботи з пораненими воїнами було у 2014 році, коли щодня прибували в середньому 50-70 осіб, чверть з яких - у важкому стані», - повідомив Поліщук.

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Як сказав начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, на даний час тут на лікуванні перебувають понад 180 учасників АТО, 22 з яких - з пораненнями, 25 - травмовані, решта мали різні захворювання.