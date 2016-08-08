Чернігівщина: причиною отруєння дітей в дитсадку стало порушення санітарних норм

14:21, 08 серпня 2016
Новини регіонів
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На Чернігівщині причиною спалаху ротавірусної інфекції у дитячому садку стало порушення санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

Фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН в управлінні Держсанепідслужби в області, на сьогодні з лікарні виписали усіх 6 дітей, вихованців ніжинського ДНЗ №7, які отруїлися наприкінці липня.

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"Станом на 8 серпня усіх дітей виписано із Ніжинської центральної міської лікарні. Санітарну ситуацію в дитсадку продовжує контролювати Чернігівський обласний лабораторний центр", - сказано у повідомленні управління.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня до інфекційного відділення Ніжинської центральної міської лікарні було госпіталізовано 6 дітей, вихованців ніжинського ДНЗ №7. У госпіталізованих було виявлено ротавірус. Перебіг їх захворювання - середньої тяжкості. Працівники СЕС провели епідобстеження за місцем відвідування дошкільного закладу і проживання хворих, відібрали проби для проведення лабораторних досліджень. Крім того, було проведено дезінфекцію у дитячому садку і за місцями проживання дітей.

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