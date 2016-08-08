В Одесі під час урагану в Чорному морі було врятовано 97 осіб

В Одесі під час урагану, що обрушився на місто 7 серпня, у Чорному морі було врятовано 97 осіб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі віце-мера Одеси Андрія Котляра.

Читайте такожВ Одесу доставили 10 поранених бійців АТО«Під час вчорашнього шторму рятувальниками комунального закладу «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» було проведено 33 рятувальних операції з повернення плавальних засобів на берег, врятовано 97 осіб, задіяно 2 моторних катери, 8 водних мотоциклів і весь особовий склад», - повідомили в прес-службі.

Відзначається, що плавальні засоби, які доставили до берега, перебували в морі на відстані від 500 до 1500 метрів. Всього повернуто 16 човнів з рибалками, 11 плавальних надувних матраців з людьми, 2 морських велосипеди і 2 байдарки.

Найбільша частка рятувальних операцій припала на Київський район (врятовано 67 осіб). Від пориву вітру перекинувся човен з 3-ма рибалками в 1 км від берега – всі врятовані.

В 800 метрах від берега був перехоплений морський велосипед з 2 дорослими і 3-ма дітьми, який відносило від берега. Рятувальники доправили сім'ю на берег.

Читайте такожВ Одеській області перекинувся автобус: у лікарню доставлено 24 людини«Завдяки оперативній і чіткій діяльності рятувальної служби за вчорашній день на воді не сталося трагедій», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня на Одесу і частину Одеської області обрушився ураган, затопило вулиці, від поривів шквального вітру ламалися дерева. У Білгород-Дністровському районі Одеської області під час спортивно-музичного фестивалю Z-Games від удару блискавки загинула людина, кілька постраждало.