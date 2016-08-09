В Одесі не рекомендують купатися: у морі багато сміття

В Одесі влада не рекомендує купатися в Чорному морі кілька днів у зв'язку з потраплянням у воду великої кількості сміття, змитого зливою під час вчорашнього буревію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив директор департаменту міського господарства Одеської міської ради Олександр Козловський.

За його словами, слід утриматися від купання в зв'язку з тим, що в акваторію потрапило багато сміття, змитого зливою з прибережних схилів.

Також, за уточненою інформацією, шквальним вітром повалено 64 дерева, зламано більш як 60 великих гілок у різних районах міста. Найбільший удар стихії припав на КП «ЖКС «Черьомушки» та КП «ЖКС «Фонтанський».

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Як повідомляв УНІАН, 7 серпня на Одесу і частину Одеської області обрушився ураган, затопило вулиці, від поривів шквального вітру ламалися дерева. У Білгород-Дністровському районі Одеської області під час спортивно-музичного фестивалю Z-Games від удару блискавки загинула людина, кілька постраждало.