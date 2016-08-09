На Волині у віці 112 років пішла з життя найстаріша мешканка області

На Волині 7 серпня на 112 році життя померла найстаріша жителька області Єфросинія Павлюк. Про це кореспонденту УНІАН повідомила голова Рокинівської селищної ради Леся Яцушек.

Довгожителька народилася 8 січня 1904 року в селі Копилля Маневицького району, про що йдеться в її паспорті та свідоцтві про народження. А померла - 7 серпня 2016 року.

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Як зазначає селищний голова, довгожителька останні двадцять п'ять років жила в селі Рокині Луцького району разом з сім'єю двоюрідної онуки Надії Засєкіної. Чоловік Єфросинії Павлюк - Яків - пропав безвісти під час Другої світової війни. Трагічно загинув 20-річний син, якого вона народила в 34 роки. Все життя важко працювала в колгоспі села Копилля.

За словами двоюрідної онуки, звістка про трагічну смерть єдиного сина, застала Єфросинію Павлюк, коли доїла в хліві корову... Жінка вийшла звідти зовсім сивою.

«Він з хлопцями їздив на заробітки у Львівську область. Якось йшли з танців, всі пройшли через той провід обірваний. Він зачепився за електропровід і ... його вбило струмом», - зазначає Засєкіна.

Читайте такожНайстаріший чоловік у світі прожив 112 роківІ додає, що довгожителька була дуже набожною. Постійно ходила до церкви і до останнього часу співала колядки і щедрівки для гостей, хоча і неграмотна була. І ніколи нікому не сказала поганого слова. А ще бабуся кожен день їла сало, однак, картоплю ніколи не їла разом з м'ясом.

«Ми поховали її сьогодні в Копиллі, як заповідала», - додає двоюрідна онука Єфросинії Павлюк.