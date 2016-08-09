Ветеринари зафіксували нові спалахи АЧС в Одеській і Миколаївській областях

Згідно з повідомленням прес-служби Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, спалахи в Одеській області сталися у приватних господарствах населення.

У вогнищах захворювання проводяться дії з локалізації та недопущення поширення вірусу АЧС.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Держпродспоживслужба повідомила про три випадки АЧС в Одеській області – в Балтському, Савранському та Іванівському районах. 27 липня вірус був виявлений у райцентрі Саврань, де утримується близько 2 тис. свиней. Окрім зазначених випадків, з початку 2016 року в Одеській області було зареєстровано 3 спалахи АЧС у Роздільнянському та Овідіопольському районах.

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У 2015 році на території України було зафіксовано 40 випадків АЧС в дев'яти областях: Чернігівській – 13 спалахів, у Київській та Сумській – по 6, у Полтавській – 5, Миколаївській – 4, Рівненській та Одеській – по два, у Житомирській і Черкаській – по одному випадку. Зокрема 5 з цих спалахів сталися у дикій природі.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.