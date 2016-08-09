Одещина: з медцентру евакуювали 150 людей через дзвінок про "замінування"

У місті Білгород-Дністровському Одеської області сьогодні з медичного центру евакуювали 150 осіб через неправдиве повідомлення про замінування.

Як повідомили УНІАН у Білгород-Дністровському відділі поліції, повідомлення про замінування медичного центру по вулиці Ізмаїльській, 58, надійшло від невідомого в 09:00 по спецлінії «101».

На місце прибули співробітники поліції, рятувальники і кінологи, які перевірили територію на наявність вибухонебезпечних речовин і предметів.

«Ніяких вибухонебезпечних предметів та пристроїв не виявлено. З будівлі було евакуйовано 150 осіб. Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи, яка надала неправдиву інформацію», - зазначили у відділі.

Читайте такожНезадоволений пацієнт у Києві "замінував" лікарнюВідомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до семи років.