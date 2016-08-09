Група дітей учасників АТО з Чернігова відправилася на відпочинок до Німеччини

З Чернігова група дітей з родин учасників антитерористичної операції сьогодні відправилася на відпочинок до Німеччини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської міської ради, поїздка є результатом домовленостей на рівні співпраці Чернігова з німецьким містом-партнером Меммінгеном. У Баварії 20 чернігівських дітей перебуватимуть до 19 серпня.

Читайте такожДіти з Луганської області вирушили на відпочинок у табір в Пуща-ВодиціЗаступник міського голови Олександр Ломако минулого тижня повернувся з Німеччини, де з представниками місцевого самоврядування Меммінгена обговорювався візит чернігівських дітей. Вивчалися умови проживання групи - це буде місцевий гуртожиток з кімнатами на 5 осіб та однією великою спільною кухнею.

Міська спілка молодіжних організацій «Меммінген» для дітей з України підготувала насичену програму перебування. Вона, зокрема, включає відпочинок на Боденському озері, поїздку до Мюнхена з відвідуванням музею "БМВ" та Олімпійського парку, «Країни ЛЕГО», кілька ігрових програм, у тому числі туристична гра з застосуванням супутникових навігаційних систем.

Серед супроводжуючих делегації - троє осіб, які вільно спілкуються німецькою.

Як уточнили в управлінні стратегічного розвитку Чернігівської міськради, візит чернігівських дітей до Німеччини ретельно спланований і ситуація із зіпсованим відпочинком, що сталося цього літа у Польщі, не повториться.

Як повідомляв УНІАН, у липні 20 чернігівських дітей із родин загиблих та учасників АТО відправилися на оздоровлення в Польщу і були вимушені повернулися в Україну через невідповідність заявлених умов.

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Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко доручив провести розслідування неналежної підготовки відпочинку дітей.