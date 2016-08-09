Відпочивальників в Одесі просять поки не купатися у морі

В Одесі громадян просять утриматися від купання в Чорному морі, на міських пляжах, через забруднення води до особливого розпорядження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, за інформацією управління Держпродспоживслужби в Одесі, у зв'язку зі значними зливами, які випали 7 серпня, в акваторії пляжів міста потрапила велика кількість поверхневих вод.

«З метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період і для профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, управління Держпродспоживслужби рекомендує одеситам і гостям міста утриматися від морського водокористування на пляжах Одеси до особливого розпорядження», - наголосили в мерії.

У соціальних мережах кілька очевидців виклали відео, зроблене 7 серпня в районі пляжу «Аркадія». На відео зображено, як під час зливи в акваторії вибивається фонтан рідини невідомого походження. Деякі користувачі соціальних мереж стверджують, що це нібито каналізаційні стоки.

Також викладено відео, на якому зображено, як потоки води, що ллються разом зі сміттям у бік узбережжя. Потоки такої сили, що люди не можуть піднятися сходами, що ведуть від моря, і падають.

Читайте такожВ Одесі під час урагану в Чорному морі було врятовано 97 осібЯк повідомляв УНІАН, 7 серпня на Одесу і частину Одеської області обрушився ураган, затопило вулиці, від поривів шквального вітру ламалися дерева. У Білгород-Дністровському районі Одеської області під час спортивно-музичного фестивалю Z-Games від удару блискавки загинула людина, кілька постраждало.

8 серпня директор департаменту міського господарства Одеської міської ради Олександр Козловський на брифінгу сказав, що не рекомендується купатися в Чорному морі день-два у зв'язку з потраплянням у воду великої кількості сміття, змитого зливою під час урагану.