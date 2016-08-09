У Вишгороді на весіллі отруїлися 24 людини

Під час святкування весілля у м. Вишгород Київської області отруїлися 24 людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держпродпотребслужби, на гостру кишкову інфекцію захворіли 24 людини, які були на святкуванні весілля в ресторані «Вермонт ПАБ». Серед постраждалих - одна дитина до 15 років. П'ять осіб з легким перебігом хвороби відмовилися від госпіталізації. Всього на весіллі було 90 осіб. В інфекційному відділенні Димерської районної лікарні в стані середньої тяжкості перебуває 19 дорослих.

«За попередніми результатами розслідування встановлено, що спалах захворювання пов'язаний із вживанням страв ресторану «Вермонт ПАБ», - зазначають у відомстві.

Читайте такожУ військовій частині в Миколаєві отруїлися їжею 8 військовихЗ метою встановлення причин та умов виникнення спалаху захворювання фахівці територіальних органів Держпродпотребслужби взяли участь у проведенні санітарно-епідеміологічного розслідування спалаху. Для лабораторних досліджень відібрані зразки харчових продуктів, води, змиви, проведено обстеження персоналу ресторану.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.