Група медиків із Чернігова поїде навчатися до Польщі

У Чернігові сформована група медиків, які цієї осені поїдуть на навчання до Польщі в рамках співробітництва Чернігівської області з Великопольським воєводством. Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської ОДА, сьогодні заступник голови - керівник апарату ОДА Наталія Романова та Леслав Ленартович, директор Медичного центру імені Святого Павла II (Польща) обговорили умови співпраці молоді Чернігівської області з Медичним центром Святого Павла II (Познань).

"Для молоді зараз важливо отримувати європейську освіту, тому така можливість неоціненна, а Чернігівська область згодом отримає дуже хороших фахівців", - зазначила Романова.

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