У Чернігівській області госпіталізували 3-місячне немовля з ознаками катувань

У Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень дитині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Згідно з повідомленням, минулого тижня в Ніжинську центральну міську лікарню батьки доставили 3-місячного сина зі скаргами на підвищену температуру тіла.

Читайте такожВ Одесі знайшли 3-річного малюка, якого тривалий час катувалиОднак під час обстеження лікарями у дитини були виявлені тілесні ушкодження у вигляді двостороннього перелому ключиць, а також гематоми в ділянці шиї. Оскільки стан здоров'я дитини був середнього ступеня тяжкості, її перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню.

Враховуючи наявні травми у тримісячної дитини, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). За цей злочин передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Читайте такожВ Одесі перевіряють спорідненість жінки, що називає себе матір'ю побитої дитиниНа сьогодні при процесуальному керівництві ювенальних прокурорів Ніжинської місцевої прокуратури проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин отримання дитиною тілесних ушкоджень та стану виконання батьками передбачених законом обов'язків по догляду за дитиною.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури області.