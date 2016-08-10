У Хмельницькому 2-річна дівчинка обпекла стравохід миючим засобом

У Хмельницькому дворічна дитина госпіталізована в реанімацію після отруєння миючим засобом.

Як повідомила керівник прес-служби обласної поліції Інна Проник, дівчинка 2014 року народження 9 серпня близько 21:25 була доставлена в міську дитячу лікарню з хімічним опіком стравоходу.

Читайте такожУ Краматорську малюки отруїлися у дитсадку "Білизною"За попередніми даними, травми дитина отримала за місцем проживання в результаті вживання миючого засобу "Титанік".

Дівчинку госпіталізували в реанімаційне відділення, стан здоров'я тяжкий.