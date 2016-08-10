У Хмельницькому 2-річна дівчинка обпекла стравохід миючим засобом
13:39, 10 серпня 2016Новини регіонів
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Була доставлена в міську дитячу лікарню з хімічним опіком стравоходу.
У Хмельницькому дворічна дитина госпіталізована в реанімацію / Фото: УНІАН
У Хмельницькому дворічна дитина госпіталізована в реанімацію після отруєння миючим засобом.
Як повідомила керівник прес-служби обласної поліції Інна Проник, дівчинка 2014 року народження 9 серпня близько 21:25 була доставлена в міську дитячу лікарню з хімічним опіком стравоходу.
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Дівчинку госпіталізували в реанімаційне відділення, стан здоров'я тяжкий.
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