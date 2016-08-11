У Мар'їнці внаслідок влучання снаряда у помешкання поранено двох дітей

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Мар'їнської райдержадміністрації Володимир Мороз.

За його словами, впродовж минулої доби в Мар’їнському районі були зафіксовані обстріли зі стрілецької зброї, мінометів та важкого озброєння.

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Станом на 8.00 відомо, що 10 серпня у Мар'їнці під час влучання снаряда в кімнату було поранено двох хлопчиків, 2003 та 2008 років народження.

Загиблих серед мирного населення немає.

Також вчора під час обстрілу в Мар'їнці було пошкоджено чотири приватних будинки, в одному з них сталася пожежа.