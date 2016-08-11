У Мар'їнці внаслідок влучання снаряда у помешкання поранено двох дітей
11:18, 11 серпня 2016Новини регіонів
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У Мар'їнці Донецької області внаслідок влучання снаряда у помешкання поранено двох дітей.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Мар'їнської райдержадміністрації Володимир Мороз.
За його словами, впродовж минулої доби в Мар’їнському районі були зафіксовані обстріли зі стрілецької зброї, мінометів та важкого озброєння.
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Станом на 8.00 відомо, що 10 серпня у Мар'їнці під час влучання снаряда в кімнату було поранено двох хлопчиків, 2003 та 2008 років народження.
Загиблих серед мирного населення немає.
Також вчора під час обстрілу в Мар'їнці було пошкоджено чотири приватних будинки, в одному з них сталася пожежа.
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