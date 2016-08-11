У Києві суд відправив убивцю дитини до психлікарні із суворим наглядом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Як нагадали у відомстві, вбивство сталося 1 лютого в Оболонському районі столиці. Перебуваючи в неадекватному стані, чоловік наніс хлопчику 23 ножових поранення, після чого скинув його тіло з восьмого поверху житлового будинку.

За даними прокуратури, під час судових засідань свідки трагедії підтвердили неадекватну поведінку особи, яка після вчинення злочину намагалась вистрибнути з восьмого поверху будинку, однак викликані на місце події співробітники поліції завадили йому вчинити самогубство та затримали його з ножем у руці.

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Зважаючи на покази свідків та висновок судово-психіатричного експерта, який встановив, що підозрюваний перебував та перебуває у стані тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності, державним обвинувачем було подано до суду клопотання про застосування до чоловіка заходів медичного характеру.

Наразі ухвалою суду клопотання місцевої прокуратури задоволено в повному обсязі.

На час набрання рішенням суду законної сили зловмисник перебуватиме у психіатричному закладі в умовах, що виключають його небезпечну поведінку, зазначили в прокуратурі.