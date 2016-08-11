В Житомирській області чоловік помер через укус шершня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний спеціаліст управління цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації Микола Мінчук.

За його словами, трагедія сталася 9 серпня в Овруцькому районі.

"У селі Прилуки Овруцького району через укус шершня загинув місцевий мешканець 1967 року народження. Цей смертельний випадок від укусу комах - рідкісний", - сказав Мінчук.

Чоловік з дружиною збирали ягоди у лісопосадці поблизу села. Після того, як шершень укусив чоловіка, той помер за кілька хвилин. Укус комахи виявився настільки отруйним, що медики не встигли надати допомогу.

З огляду на цю трагедію фахівці звернулися до жителів області бути обережними при зборі ягід та фруктів. "Шершні літають там, де в повітрі велика концентрація цукру. Однак зіткнутися з цими комахами можна де завгодно, адже вони мешкають в лісах, в дерев'яних спорудах, бджолиних вуликах та дуплах дерев", - застеріг Мінчук.