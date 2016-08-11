Ветеринари зафіксували спалахи АЧС у Миколаївській, Одеській та Сумській областях

Згідно з повідомленням, два випадки зараження АЧС виявлено в Одеській області в селах Ясенове-2 Любашівського району і Мирони Балтського району. У Сумській області зараженими виявилися тварини із села Попівка Конотопського району, а в Миколаївській – із села Підлісне Новоодеського району. Діагнози АЧС встановлено за результатами досліджень тканин загиблих тварин.

Фахівці ветмедицини визначили зони епізоотичних вогнищ, захисту та контролю і проводять заходи з недопущення поширення захворювання.

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Як повідомляв УНІАН, АЧС повернулася в Україну в 2014 році (до цього спалахи фіксувалися в 2012 році). У 2015 році зафіксовано 40 спалахів цього захворювання. У 2016 році випадки АЧС були досить рідко, але почастішали наприкінці липня, особливо в Одеській і Миколаївській областях. З 27 липня Держпродспоживслужба повідомила про шість випадків в Одеській області, три – в Миколаївській і один – у Чернігівській.

За даними з відкритих джерел, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 29 спалахів АЧС, в тому числі в Одеській області – 11, Миколаївській – п‘ять, у Сумській і Полтавській – по три, у Чернігівській – два, у Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій, Черкаській і Чернівецькій – по одному.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур.