Перинатальний центр Києва отримав портативний апарат ШВЛ для недоношених немовлят

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, це стало можливим завдяки коштам, зібраним під час благодійного забігу «Нетерплячки».

В.о. директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Дмитро Турчак пояснив, що передчасно народжені діти, які з’явилися на світ раніше 32-го тижня, не завжди можуть зробити свій перший вдих самостійно і потребують своєчасного проведення безпечної первинної реанімаційної допомоги, надати яку можливо за допомогою неонатального реаніматора.

«Реаніматор дає можливість створювати чітко контрольований позитивний тиск на вдиху, розправляючи легені, і тиск на видиху, попереджаючи розрив легенів», – сказав він.

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У КМДА нагадали, що раніше Перинатальний центр відкрив нову частину відділення інтенсивної терапії новонароджених та отримав благодійну допомогу: пульсоксиметр, що виявляє кисневе голодування і контролює серцебиття, та генератори для апарату неінвазивної вентиляції новонароджених.

Благодійний забіг "Нетерплячки" в Києві стартував 26 травня. Згідно з інформацією на сторінці Української біржі благодійності https://ubb.org.ua/uk/project/2277/, завдяки проекту зібрано 48 тис. 771 грн.