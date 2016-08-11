Київські лікарні можуть безкоштовно отримати 100 машин для гемодіалізу.

Про це повідомляє прес-служба об’єднання «Самопоміч» в Київраді з посиланням на голову робочої групи щодо вирішення питання надання якісної допомоги хворим нефрологічного профілю Юлію Лобан.

За її словами, за 9 серпня робоча група при постійній комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту досягла домовленостей з однією з приватних компаній про безоплатну передачу 100 машин для гемодіалізу столичним лікарням.

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«Передбачене технічне обслуговування обладнання, а також комплексні заходи щодо покращення умов пацієнтів нефрологічних відділень», - підкреслила Лобан.

За її словами, також тривають перемовини з іншими компаніями, які надіслали до Департаменту охорони здоров’я листи-пропозиції про безкоштовне надання лікарням Києва необхідного обладнання для проведення діалізу/гемодіалізу.