Інвалідів-переселенців з одеського "Куяльника" переведуть до інших закладів

Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука ініціює розміщення інвалідів-переселенців з санаторію ім. Пирогова (Куяльник), розташованого в Одесі, до інших пристосованих для проживання інвалідів закладів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тука заявив сьогодні в Одесі на прес-конференції, присвяченій результатам його 2-денного відрядження в регіон.

У прес-конференції також взяли участь старший радник з правових питань представництва Управління Верховного комісара ООН з питань біженців Юг Біссо і юрист громадської неурядової організації «Десяте квітня» Ельвіра Зейтуллаєва.

Тука підкреслив, що приїхав до Одеси цілеспрямовано для того, щоб знайти найоптимістичніші, найреалістичніші та найоперативніші шляхи вирішення проблеми інвалідів із зони АТО, які проживають у санаторії з 2014 року.

«Мені здається, що самостійно за короткий час Одеська область не зможе впоратися з цією проблемою. Тому після приїзду до Києва я все-таки ініціюватиму пошук альтернативних умов для розселення цих людей по всій Україні. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться знайти якісь пропозиції, для того, щоб допомогти цим людям», - заявив заступник міністра.

Читайте такожДо Одеси літаком доставили бійців, поранених в АТО: терміново потрібна кров для переливанняВін зазначив, що в середу побував у санаторії і зустрівся з переселенцями.

«Ситуація дуже непроста. Умови, в яких люди проживають, я б назвав жахливими. Я поговорив з двома десятками людей, історія кожної людини - окрема проблема. Я зрозумів, що неправильно було спочатку позиціонувати цих людей як єдине співтовариство», - підкреслив Тука.

Він пояснив, що в «Куяльнику» проживають люди, яким навіть з точки зору медичних рекомендацій не можна жити разом. Йдеться про людей з різними захворюваннями, яким необхідні різні умови соціалізації.

Читайте такожДо Одеси доставили 10 поранених бійців АТОЗа словами заступника міністра, місцеві чиновники йому продемонстрували варіанти переселення інвалідів з «Куяльника» в інші об'єкти, розташовані в регіоні. Найприйнятнішим є геріатричний центр на вулиці Паустовського в Одесі, де можна розмістити до 40 інвалідів.

«Є варіант – в селі Борщі, колишній дитячий інтернат, де готові прийняти приблизно 149 осіб. Сьогодні ми побували в Овідіопольському районі, дивилися 3 об'єкти. Два з них привабливі, але потребують великих інвестицій», - сказав Тука. При цьому він акцентував, що будь-які ремонтні роботи або будівництво – питання не одного дня, а проблему з розселенням потрібно вирішити дуже швидко.

«Завтра я доповідатиму свою точку зору міністру. Думаю, приблизно в понеділок-вівторок розробимо спільну концепцію, яку будемо доводити до керівництва Кабінету міністрів і ООН», - сказав Тука.

Як зазначила директор департаменту охорони здоров'я і соціального захисту Одеської ОДА Тетяна Крива, за даними «Куяльника», в санаторії проживають 370 осіб, зокрема, інваліди по зору, інваліди-візочники.

Крім того, за словами Туки, там є група людей з психічними захворюваннями. Вони не соціально небезпечні, але потребують постійного лікування. «Їм не можна перебувати в такому соціальному навантаженні, як зараз. Вони потребують самоти або мають проживати, максимум, з членами своєї сім'ї», - сказав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, переселенці в Одесі не раз виходили на акції протесту, вимагаючи надати їм житло.