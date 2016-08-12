В Одесі проведуть моніторинг серед переселенців-інвалідів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Одесі заявила директор департаменту охорони здоров'я і соціального захисту Одеської обласної державної адміністрації Тетяна Крива.

Вона уточнила, що моніторинг потрібен у зв'язку з розумінням реальної ситуації, що склалася з переселенцями-інвалідами у зазначеному санаторії.

«За заявами «Куяльника», там проживають 370 осіб. Під час виїзду ми не спостерігаємо таку кількість людей. Саме тому представництво ООН разом з організацією «Десяте квітня» допоможе провести моніторинг», - пояснила Крива.

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За даними ОДА, в санаторії проживають на даний час до 40 інвалідів по зору – слабозорі люди, близько 40 інвалідів-візочників. Також є група інвалідів з психічними відхиленнями, які не є небезпечними для суспільства, але не можуть існувати в нинішніх умовах «Куяльника».

Всі ці люди потребують розселення в прийнятних, пристосованих для їх потреб закладах.

За словами старшого радника з правових питань вищеназваного представництва ООН Юга Біссо, моніторинг покаже, скільки насправді переселенців, у тому числі інвалідів, проживає в санаторії, якими є потреби конкретних людей.

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«Ці люди 2 роки проживають у цьому санаторії (з 2014 року – УНІАН). У них з'явився синдром залежності. Це не означає, що вони не хотіли вирішити свою проблему. Вони просто не знали, як це зробити... ООН готова надати допомогу в питаннях переселенців», - акцентував Біссо.

Як зазначила юрист організації «Десяте квітня» Ельвіра Зейтуллаєва, з кожним переселенцем буде проведено індивідуальну роботу, кожен заповнить відповідну анкету, яку в подальшому буде проаналізовано.

«Ми готові організувати інвалідам екскурсії до пропонованого місця проживання. Ніхто не буде виселений з «Куяльника» насильно. Питання переселення – виключно на добровільних засадах», - підкреслила Зейтуллаєва.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на прес-конференції заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що умови, в яких люди проживають в Куяльнику», жахливі. Тука підкреслив, що приїхав до Одеси цілеспрямовано для того, щоб знайти найоптимістичніші, найреалістичніші та найоперативніші шляхи вирішення проблеми інвалідів із зони АТО, які проживають у санаторії з 2014 року.