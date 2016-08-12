У Київській області судитимуть жінку, яка за 40 тис. грн намагалася продати своє немовля

У Київській області будуть судити 25-річну жінку, яка за 40 тис. грн намагалася продати свою єдину новонароджену дочку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, сьогодні обвинувальний акт був відправлений в Броварський міськрайонний суд.

У прокуратурі нагадали, що горе-матір була затримана співробітниками правоохоронних органів у червні поточного року біля пологового будинку, де вона відразу після виписки продавала дитину.

Читайте такожЗа час збройного конфлікту на Донбасі були поранені 200 дітей - ВООЗЗа даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.