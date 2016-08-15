Одещина стане пілотним регіоном з впровадження західної системи екстреної медицини

08:30, 15 серпня 2016
Новини регіонів
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В Україні введуть західну модель надання медичних послуг, найпершими нововведеннями стануть сімейні лікарі та нова модель надання невідкладної допомоги. 

Фото: УНІАН

Про це розповіла новий в.о. міністра охорони здоров'я і відомий волонтер Уляна Супрун в інтерв'ю "Новому времени".

Революцію у наданні екстреної допомоги, каже очільник МОЗу, можна здійснити достатньо швидко. За нею поліцейські та пожежники зможуть надавати більш кваліфіковану допомогу на місці, а в екіпажах швидких з'являться екстрені медичні техніки, які будуть водночас водіями та надаватимуть мінімальну необхідну медичну допомогу на місці, а також працюватимуть парамедики, які відповідатимуть за те, щоб доглядати за людиною по дорозі до лікарні.

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У лікарнях з'явиться окрема кімната чи відділення невідкладних станів – в них людину оглядатимуть комплексно та тільки після цього направлятимуть для подальшого лікування до відповідних відділень.

"Зараз готуємо програму для навчання екстрених медичних техніків. Двоє наших інструкторів зараз проходять експертне навчання в Штатах, після чого вони зможуть повернутися і почати таку навчальну програму, наприклад, в Одесі. Там ми розпочинаємо пілотну програму з переходу Одеської області на цю західну систему екстреної медичної допомоги", - розповідає в.о. міністра.

Супрун зазначила, що система медичної освіти потребує доведення до західних стандартів. Крім того, Україні необхідні нові фахівці, які займатимуться реабілітацією. 

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