У Києві стартує проект "Поліклініка без черг"

Як повідомили УНІАН у МОЗ, передбачається, що завдяки цьому стартапу українці невдовзі зможуть забути про те, що колись годинами просиджували у черзі під кабінетом лікаря.

Нова система допоможе пацієнтам записуватися на прийом до лікаря будь-якими доступними та найбільш зручними способами: через вікно реєстратури, телефоном, через мобільні додатки, Інтернет, за допомогою терміналів та інфоматиків у холі лікарні. Передбачається, що агентом запису на прийом також зможе бути сам лікар. Він призначає конкретний день і час, а далі система це відслідковує і нагадує пацієнту. Перед прийомом пацієнт отримує телефонний дзвінок, а якщо він не може відвідати поліклініку, то лікар бачить, що місце звільняється.

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«Зараз переважно люди не мають свого лікаря. Вони дзвонять до знайомих і шукають лікарів. Але навіть якщо свій лікар є – потрібно прийти в поліклініку і годинами сидіти в черзі, аби потрапити на прийом. Ми спостерігаємо за впровадженням у столиці стартапу «Поліклініка без черг». Його впровадження зекономить людям час, крім того, таким чином можна буде побачити, які лікарі мають більше пацієнтів і, можливо, надають кращий рівень послуг», – зазначає в.о. Міністра охорони здоров`я України Уляна Супрун.

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Також автори проекту планують автоматизувати профогляди. Реєстратор має оптимізувати візити до лікаря, щоб людина не ходила декілька разів до поліклініки.

Стартап вже в кінці серпня почне працювати у Консультативній поліклініці Київської обласної клінічної лікарні № 1 та Київському міському дитячому діагностичному центрі.

Проект «Поліклініка без черг» – один із переможців конкурсу Kyiv Smart City, який покликаний полегшити життя містян. У Міністерстві охорони здоров`я України слідкуватимуть за впровадженням цього інноваційного проекту, щоб у разі успішності, поширити його у всіх регіонах.