В Одесі вже дозволено купатися в Чорному морі

В Одесі знято обмеження на купання в Чорному морі, оголошене через сильні опади, які пройшли 7 серпня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, станом на 15 серпня, вода в усіх пунктах спостереження на пляжі «Лузанівка», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфін», «Аркадія», «Чайка», «Курортний» і «Золотий берег» відповідає нормативним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками.

«У зв'язку зі значними опадами, які випали 7 серпня, в акваторії пляжів міста потрапила велика кількість поверхневих вод. З метою недопущення погіршення епідситуації управлінням Держпродспоживслужби було рекомендовано утриматися від морського водокористування на пляжах Одеси до особливого розпорядження. Сьогодні обмеження знято», - відзначили в прес-службі.

Читайте такожВідпочивальників в Одесі просять поки що не купатися у морі Як повідомляв УНІАН, 7 серпня на Одесу і частину Одеської області обрушився ураган, затопило вулиці, від поривів шквального вітру ламалися дерева. У Білгород-Дністровському районі Одеської області під час спортивно-музичного фестивалю Z-Games від удару блискавки загинула людина, кілька постраждали.

Через забруднення води великою кількістю поверхневих вод громадянам було рекомендовано утриматися від купання в Чорному морі на міських пляжах до особливого розпорядження.