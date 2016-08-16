У регіони направлено 49 % лікарських препаратів, закуплених за бюджетні кошти - МОЗ
У МОЗ також поінформували, що оперативно готують пакети документів, необхідних для розподілу по регіонам тих ліків, які вже завезені в Україну та перебувають на складах.
Як повідомили УНІАН у МОЗ України, на торги вийшли удвічі більше виробників, ніж минулого року, серед них – багато українських. Велика частина ліків закуповувалася без посередників, у виробників, наприклад, 100 % лікарських засобів для орфанних захворювань закупили напряму.
Читайте такожВакцина БЦЖ надійде в Україну наприкінці серпня - МОЗ
Ситуація щодо поставок лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за державні кошти, міжнародними організаціями наступна: ПРООН здійснило поставки 75 % від замовленого, UNICEF – 64 %, Crown Agents – 57 %.
Загалом у регіони вже розвезено 49 % від загальної кількості поставок.
У МОЗ також поінформували, що оперативно готують пакети документів, необхідних для розподілу по регіонам тих ліків, які вже завезені в Україну та перебувають на складах.